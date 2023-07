Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul celor de la FCU Craiova, Florin Dragan (43 de ani), a prefațat meciul contra celor de la FCSB, din prima runda a noului sezon de Superliga. FCU Craiova - FCSB, in prima etapa din SuperLiga, are loc duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1,…

- Radu Petrescu (40 de ani) va arbitra FCU Craiova - FCSB, in prima etapa a noului sezon de SuperLiga. FCU Craiova - FCSB are loc duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1 , Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Petrescu va fi ajutat de asistenții Mircea Grigoriu…

- Adrian Mititelu, finanțatorul de la FCU Craiova, considera ca FCSB e favorita la titlu in acest sezon. FCU Craiova - FCSB, in prima etapa din SuperLiga, are loc duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Inainte de prima etapa…

- Mihai Stoica (58 de ani) i-a raspuns taios lui Marcel Romanescu (47 de ani), primarul municipiului Targu Jiu. Edilul ironizase vicecampioana inaintea partidei cu FCU Craiova, din prima runda a sezonului 2023/2024. FCU Craiova - FCSB se joaca duminica, 16 iulie, de la 21:30. Partida va fi liveTEXT pe…

- Ștefan Tarnovanu și Alexandru Pantea nu au participat la pregatirea din Olanda, insa vor juca din start impotriva lui FCU Craiova, in prima etapa din noul campionat FCU Craiova - FCSB are loc pe 16 iulie, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport, Orange Sport și Prima…

- FC U Craiova - FC Voluntari, meci eliminatoriu pentru barajul de calificare in Conference League, este programat, vineri, 26 mai, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Universitatea Craiova și Farul Constanța se intalnesc pe Ion Oblemenco intr-un meci foarte important din cadrul etapei cu numarul 8 din play-off-ul SuperLiga. In cazul unui succes, constanțenii pot lua o opțiune serioasa pentru caștigarea titlului. Partida este transmisa in format LiveBlog pe HotNews.ro…

- Rapid - FCSB, meci contand pentru etapa a 5-a din play-off, este programat, duminica, 23 aprilie, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.