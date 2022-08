Superliga, etapa a 4-a. Azi: Sepsi – UTA, Chindia – CFR Cluj și U Craiova 1948 – CS Universitatea Craiova. Clasamentul actualizat Etapa a patra 4 din Liga 1 a inceput vineri, 5 august, cu meciul dintre Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești, scor 0-1, și se va incheia luni, 8 august, cu partida Hermannstadt – Voluntari, de la ora 21:00. Derby-ul etapei a 4-a va fi reprezentat de duelul dintre FC U Craiova și CS U Craiova. Meciul se va disputa duminica, 7 august, de la ora 21:30 și va fi transmis in direct pe DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Programul etapei 4 din Liga 1 Vineri, 5 august 2022 Ora 19.00: FC Universitatea Cluj – FC Petrolul Ploiești 0-1 Sambata, 6 august 2022 Ora 19:00: CS Mioveni – FCSB 1-1 Ora 21:30:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a patra 4 din Liga 1 a inceput vineri, 5 august, cu meciul dintre Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești, scor 0-1, și se va incheia luni, 8 august, cu partida Hermannstadt – Voluntari, de la ora 21:00. Programat inițial luni, 8 august, meciul dintre CS Mioveni și FCSB a fost mutat sambata, 6…

- Etapa a patra 4 din Liga 1 incepe vineri, 5 august, cu meciul dintre Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești, programat de la ora 19:00 și se va incheia luni, 8 august, cu partida Hermannstadt – Voluntari, de la ora 21:00. Programat inițial luni, 8 august, meciul dintre CS Mioveni și FCSB a fost mutat…

- Formatia FC Hermannstadt a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat, luni seara, pe teren propriu, in compania echipei FC Botosani, in etapa a treia din Superliga. Pentru FC Hermannstadt a marcat Paraschiv, in minutul 53, iar pentru FC Botosani a punctat Florescu, in minutul 72, din penalti.…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, marti, programul etapei a patra a Superligii. Runda va debuta vineri, 5 august, cu meciul Universitatea Cluj – Petrolul Ploiesti, programat de la ora 19:00 și se va incheia luni, 8 august 2022, cu partida CS Mioveni – FCSB, programata de la ora 21:00. Capul de…

- Fotbal – Superliga, etapa 2 - Rezultate: CS Mioveni – Farul Constanta 0-2, FC Voluntari – FC Botosani 0-1, Sepsi Sf Gheorghe – FC Arges 4-0, FCU Craiova – CFR Cluj 3-1, Univ Cluj – Univ Craiova 1-1, Rapid – FCSB 2-0, Chindia Targoviste – Hermanstadt Sibiu 1-1, UTA – Petrolul Ploiesti 2-0.

- Etapa a 2-a a Superligii a debutat vineri, 22 iulie, cu meciul CS Mioveni – Farul și se va incheia luni, 25 iulie, cu partida UTA – Petrolul. Cel mai atractiv duel din runda secunda este Rapid – FCSB, meci programat pe 24 iulie, de la ora 21:30. Etapa 2 22 iulie, ora 20.30: CS Mioveni – Farul 0-2 23…

- Sezonul 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania, redenumita Superliga, debuteaza azi, 15 iulie. Derby-ul primei etape este CFR Cluj – Rapid, programat sambata, 16 iulie, de la ora 21:30. Programul primei etape: Vineri: ora 18.30: Hermannstadt – CS Mioveni ora 21.30: Universitatea Craiova…