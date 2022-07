Sezonul 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania, redenumita ”Superliga”, a debutat vineri, 15 iulie. Doua dintre noile promovate vor debuta acasa, Petrolul cu FC Voluntari si FC Hermannstadt cu CS Mioveni, o reeditare a barajului din 2021, in timp ce Universitatea Cluj va juca in deplasare cu FCSB. CFR Cluj a caștigat ultimele cinci ediții de campionat. FCSB a fost vicecampioana in sezonul trecut, iar Universitatea Craiova s-a clasat pe locul trei in play-off. Programul primei etape din Liga 1 (redenumita Superliga), ediția 2022-2023 Hermannstadt – Mioveni 3-0 Universitatea Craiova…