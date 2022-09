Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș și CFR Cluj se dueleaza in aceasta seara, in Trivale, de la ora 20:30, in ultimul meci al etapei 11 din Liga 1.Ar putea fi ultimul meci al lui Dan Petrescu cu CFR Cluj. Acesta a transmis ca nu va continua pe banca „feroviarilor” daca nu este susținut public de conducere și ca […]

- Dan Petrescu se afla tot mai aproape de o desparțire de CFR Cluj, o decizie in acest sens urmand a fi luata dupa meciul campioanei Romaniei cu FC Argeș (va avea loc in Trivale, luni, de la ora 20:30).

- Invinsa de nou promovata Hermannstadt, Universitatea Craiova si-a dezamagit profund sustinatorii. Ca sa-i imbuneze, Stiinta are nevoie de o victorie contra Farului Constanta. Disputa cu liderul Superligii are loc luni, de la ora 21.30, pe stadionul „Municipal“ din Severin si conteaza pentru etapa a…

- Rapid a caștigat cu U Cluj in etapa #8 din SuperLiga, scor 1-0, și a urcat din nou pe primul loc. Basarab Panduru, fostul internațional, considera ca echipa lui Mutu se poate bate la titlu. Rapid a bifat a treia victorie consecutiva in campionat, dupa 2-1 cu Sepsi și 1-0 cu UTA, și a ajuns la 18 puncte,…

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a ținut sa explice motivul pentru care s-a aflat in tribune la partida dintre FC Argeș și FCU Craiova, caștigata de olteni cu 2-0. La 24 de ore dupa ce FCSB obținea calificarea in play- off-ul Conference League, Nicolae Dica a ieșit in „teritoriu”,…

- „U” este in cautarea primei victorii in Superliga, iar dupa doua dueluri tari cu FCSB și CS Universitatea Craiova, pentru „studenți” urmeaza o deplasare pe terenul celor de la FC Argeș, echipa care s-a clasat la finalul sezonului trecut pe poziția a cincea. Partida de pe Stadionul „Nicolae Dobrin” va…

- ​CFR Cluj a obținut cu mari emoții prima victorie a sezonului (1-0 vs Rapid București), dar Dan Petrescu este increzator in echipa sa și a lansat un avertisment celorlalte echipe din SuperLiga (fosta Liga 1).

- Invinsa in Supercupa Romaniei și eliminata din preliminariile Champions League, CFR Cluj a obtinut sambata prima victorie a sezonului, scor 1-0, impotriva echipei Rapid București. Meciul din Gruia a avut loc in prima etapa din SuperLiga (fosta Liga 1).