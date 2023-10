Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - U Cluj, meci contand pentru etapa a 11-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 2 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Universitatea Craiova - Botosani, meci contand pentru etapa a 11-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 1 octombrie, de la ora 15:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- Hermannstadt - Rapid, meci contand pentru etapa a 11-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 1 octombrie, de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Hermannstadt - UTA Arad, meci contand pentru etapa a 3-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 29 iulie, de la ora 18:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- LPF a anunțat programul etapei #3 din Superliga. Aceasta va debuta vineri, cu FC U Craiova 1948 - Universitatea Cluj, și se va incheia luni, cu Dinamo - Sepsi. Toate meciurile vor fi live pe GSP.ro și televizate de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Programul etapei #3 din Liga 1 Vineri,…

- Gigi Becali a urmarit meciurile primei etapei din SuperLiga și crede ca FCSB nu are nicio rivala reala la titlu in acest sezon. FCSB - Dinamo (etapa #2 din Superliga) se disputa sambata, 22 iulie, de la ora 21:30. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și…