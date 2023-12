Superliga 2023/2024: Farul Constanta - Petrolul Ploiesti: Hagi - Va fi foarte greu, dar avem incredere“

Stiri pe aceeasi tema

- In etapa urmatoare, campioana Romaniei joaca pe teren propriu cu Petrolul Ploiesti. Dupa sase etape la rand in Superliga in care nu mai cunoscuse gustul victoriei, inregistrand in acest interval patru egaluri toate pe teren propriu si doua infrangeri, Farul Constanta, campioana Romaniei, a reusit sa…

- Echipele Poli Iași - Farul Constanța și FC Voluntari - Petrolul Ploiești vor disputa partide vineri, de Ziua Naționala a Romaniei, meciuri care conteaza pentru etapa a 18-a din Superliga.Etapa 18 este deschisa de FC Voluntari, echipa aflata puțin sub jumatatea clasamentului și Petrolul Ploiești,…

- Cu o serie de sase partide consecutive in campionat in care nu a cunoscut gustul victoriei doua infrangeri si patru egaluri , Farul e in afara pozitiilor de play off.Etapa a 18 a a sezonului regular al Superligii 2023 2024 incepe vineri, 1 decembrie 2023, cu partidele FC Voluntari ndash; Petrolul Ploiesti…

- Echipa de pe ultimul loc in Superliga, FC Botoșani, a intrerupt duminica șirul de 6 infrangeri, reușind sa obțina o remiza, in deplasare la campioana la zi, Farul Constanța, dupa ce in cursul saptamanii moldovenii s-a desparțit de antrenorul Dan Alexa.

- CFR Cluj și Farul Constanța, ultimele campioane din Superliga, se infrunta in aceasta seara, de la ora 20:30, in epilogul rundei #14 din Superliga. Partida de la Ovidiu va fi liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI programul complet și rezultatele etapei #14 din Superliga Se anunța un meci tare in Gruia: Farul…

- Restanța din etapa a 5-a, din Superliga la fotbal masculin, dintre Farul Constanța și UTA Arad se va disputa joi, pe stadionul Central al Academiei Gheorghe Hagi, cu incepere de la ora 20.00.Oaspetii sunt fara victorie pe teren advers in editia curenta, palmaresul acestora cuprinzand trei rezultate…

- Farul Constanta a terminat la egalitate cu Universitatea Cluj, 1-1 (0-1), sambata seara, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 13-a a Superligii de fotbal.Oaspetii au deschis scorul prin Alexandru Cimpanu (17), care a profitat de erorile lui Constantin Grameni si Marian Aioani. Acesta este primul gol…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat, miercuri, programul etapelor 14 și 15 din Superliga. Runda cu numarul 14 se disputa in perioada 27 octombrie - 30 octombrie. Etapa este inaugurata de partida dintre FC Voluntari și Sepsi Sfantu Gheorghe, iar epilogul rundei este duelul din Gruia, dintre CFR Cluj…