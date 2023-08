Superliga 2023/2024: Farul Constanta are derby cu Universitatea Craiova, duminica, 27 august. Asigur suporterii ca vom da totul pe teren ca sa luam cele trei puncte

Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanța a invins pe teren propriu HJK Helsinki, scor 2-1, in prima manșa a play-off-ului Conference League, insa antrenorul Gheorghe Hagi nu a venit bucuros la conferința de presa de dupa partida.

- Farul Constanța – HJK Helsinki 2-1, in prima manșa a play-off-ului Conference League Meciul dintre Farul Constanța și HJK Helsinki s-a jucat joi seara, la Ovidiu, in cadrul primei manșe a play-off-ului Conference League și s-a incheiat cu victoria echipei antrenate de Gheorghe Hagi . Nordicii au deschis…

- Farul Constanța intalnește finlandezii de la HJK Helsinki in turul play-off-ului Conference League. Partida tur se disputa pe stadionul din Ovidiu joi, 24 august, incepand cu ora 20:00. Caștigatoarea dublei din acest play-off va ajunge in grupele Conference League, obținand totodata un bonus financiar…

- Gica Hagi (58 de ani), managerul de la Farul Constanța, a analizat infrangerea echipei cu rapid, scor 1-3, in etapa a 6-a din SuperLiga. Meciul cu Rapid a venit intre doua partide europene pentru Farul. Constanțenii au caștigat miercuri cu Flora Tallin, 2-0, in turul 3 preliminar din Conference League.…

- Politehnica Iași, nou-promovata in Superliga de fotbal, a furnizat, duminica seara, o mare surpriza, caștigand in deplasare cu 3-1 in fața campioanei en-titre, Farul Constanța. Echipa lui Gheorghe Hagi a suferit prima infrangere din actuala ediție de campionat, in primele runde constanțenii impunandu-se…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, a sustinut astazi, 30 iulie 2023, meciul din etapa a treia a Superligii, editia 2023 2024, intalnind pe teren propriu Politehnica Iasi, echipa nou promovata si aflata pe ultimul loc in clasament inaintea confruntarii de la Ovidiu, fara niciun punct dupa doua etape.De…

- FC Farul Constanta a inceput cu dreptul noul sezon al Superligii. Elevii lui Gheorghe Hagi au jucat la Sibiu, impotriva celor de la Hermannstadt, in prima etapa a campionatului.Dupa ce in startul meciului au cerut o lovitura de la 11 metri la Balaure, cei de la Hermannstadt au semnat ocazii importante…

- Superliga: CFR Cluj a pierdut cu Farul, scor 1-2, dar merge la barajul pentru cupele europene. Echipa CFR Cluj a pierdut duminica, pe propriul teren, scor 1-2, meciul din ultima etapa a play-off-ului, cu Farul Constanta, dar s-a calificat pentru barajul care asigura prezenta in Conference League.…