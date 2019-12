Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul „Superhombre” (2019), despre alpinistul timisorean Horia Colibasanu, va putea fi vizionat in cinematografe din luna ianuarie, cand filmul va fi prezentat in prezenta echipei intr-un turneu ce va cuprinde mai multe orase din tara, news.ro.„Superhombre” este realizat de Lucian Mircu…

- La sfarșitul lunii ianuarie, publicul timișorean va avea ocazia sa afle povestea cunoscutul alpinist timisorean Horia Colibasanu, vizionand documentarul „Superhombre”. Pelicula este realizata de Lucian Mircu si Mircea Gherase si este produs de Asociația Marele Ecran și Fundația PressOne și va avea un…

- Pe 31 ianuarie, la Cinema Muzeul Țaranului din cadrul Muzeului Național al Țaranului Roman, din București, va avea loc premiera oficiala a documentarului, in prezența echipei filmului. Aceasta va fi urmata de alte proiecții speciale in marile orașe, printre care Timișoara, Arad, Sibiu, Cluj, Oradea…

- Dupa ce, anul trecut, a participat la Festivalul de la Cannes cu scurtmetrajul „John 746”, regizorul buzoian Ana Vijdea va fi prezenta cu o noua productie la IDFA, cel mai mare festival de documentare din lume. Este vorba despre Festivalul International de Film Documentar de la Amsterdam, eveniment…

- Cea mai tanara campioana de inot din județ confirma și la senioare. La 10 ani, categoria copii, obținuse prima medalie de aur in proba de 50m spate și devenise prima campioana naționala la inot din Sfantu Gheorghe, la o varsta atat de mica. A.C.S. Ciprian Sfantu Gheorghe a luat startul la competiția…

- Trei cinematografe din județul Hunedoara difuzeaza in premiera un film in noul format revolutionar 3D+ HFR. Astfel cinematograful Șerban Ionescu din Petroșani, Cinema City Deva și Cinematograful Flacara din Hunedoara se alatura altor 36 de locații din țara unde va fi vizionat filmul Gemini Man cu…

- Piesa, cu un mesaj contemporan, urmareste viata unui prezentator de televiziune, recreand atmosfera unui studio. „Viata e in direct aici!”, scrisa de Radu Herjeu, regia Sorin Militaru, va avea premiera pe 4 octombrie, ora 19.00, la Sala Mare a Teatrului Municipal „Bacovia”. „Am scris aceasta piesa despre…

- Turnat in 2015 și 2016, prezentat in august la Festivalul de film de la Sarajevo, produs de HBO Europe și regizat de Denisa Morariu Tamaș și Adrian Robe. Documentarul „The Golden Girl”, care are drept subiect episodul Sydney 2000 și complexa zbatere ulterioara a Andreei Raducan, a ajuns in Romania. …