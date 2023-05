Stiri pe aceeasi tema

- Diana Enache e insarcinata cu copilul lui Ionuț Vintu, baiatul milionarului Sorin Ovidiu Vintu. Vedeta nu a facut inca declarații despre sarcina, insa omul de afaceri, tatal iubitului ei, a confirmat pentru Cancan ca va deveni bunic. De mai multe saptamani, in presa au aparut zvonuri cum ca Diana Enache,…

- Fata lui Adrian Enache este gravida cu baiatul lui Sorin Ovidiu Vintu, cu care are o relație de mai bine de patru ani. Diana nu a confirmat inca sarcina, dar nici nu a infirmat zvonul, iar imaginile in care a aparut zilele acestea sunt graitoare. Diana Enache, in varsta de 26 de ani, ar fi insarcinata…

- Dupa ce Cancan.ro a anunțat vestea bomba ca Diana Enache, fiica lui Adrian Enache, ar fi insarcinata, reporterii Spynews.ro au obținut și prima reacției a tinerei! Ce spune cantareața despre sarcina și copil și cum comenteaza imaginile aparute in presa!

- Claudia traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de Drugas Cristian. Fosta concurenta de la Mireasa și-a expus relația de ceva vreme și acum da vestea mult așteptata: este insarcinata.

- Leo de la Kuweit este un barbat cu adevarat implinit. Manelistul are toate motivele sa fiie fericit, dupa ce, in urma cu doar cateva zile, a devenit tata pentru prima oara. Iubita artistului a nascut, in cursul zilei de luni, o fetița perfect sanatoasa. Cu puțin timp in urma, au aparut și primele imagini…

- Larisa Dragulescu traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, asta dupa ce a aflat ca va deveni mama din nou. Fosta soție a sportivului a postat un videoclip emoționant, moment in care le-a dat vestea cea mare fanilor.

- Mark Zuckerberg a facut marele anunț in mediul online. Șeful companiei Meta a devenit, in cursul zilei de astazi, tata pentru a treia oara. Anunțul a fost facut chiar pe rețelele sociale, acolo unde Mark Zuckerberg deține milioane de urmaritori. Șeful de la Meta a facut publice primele imagini cu fiica…