- Au aparut de-a lungul timpului tot felul de speculatii cu privire la relatia Simonei Gherghe cu Mirela Vaida. Daca foarte multi dintre oameni ar fi crezut ca sunt rivale, ei bine, adevarul e complet altfel. Cele doua se inteleg de minune! Intr-un interviu acordat recent, Mirela Vaida a povestit de cand…

- Peste 1.600 de sportivi profesionisti si amatori din Romania si din strainatate au imbracat, duminica, tricou tricolor, la cea de-a V-a editie a Maratonului Nisipului, pentru a celebra 100 de ani de la Marea Unire.

- Alina Gheorghe (30 de ani), o femeie din comuna prahoveana Valea Calugareasca, isi cauta copilul in varsta de 6 ani, disparut de acasa din data de 19 februarie. Femeia sustine ca tatal baiatului este cel care a plecat cu el de acasa de o saptamana si de atunci nu a mai dat niciun semn de viata.

- Este o liniște apasatoare in lumea buna din Suceava! Soția unui om de afaceri cunoscut și-a pus capat zilelor, dupa ce nu a mai suportat sa traiasca un teribil coșmar. Soțul femeii avea o amanta, pe care a implicat-o atat in afacerea sa, dar și in familie. Cedand in fața umilințelor de care a avut […]…

- Un cuplu din Iasi a avut parte de un destin tragic dupa ce casa lor a fost cuprinsa de flacari. In urma incendiului, sotia a fost descoperita carbonizata, iar barbatul a fost dus la spital cu multiple traume.

- Cimitirul din Vama Veche a ajuns obiect de disputa intre vamaioti si preotul satului. Iubitorii Vamii si-ar dori sa ramana aici pentru totdeauna, chiar si dupa moarte, dar parintele s-a suparat.

