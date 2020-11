Stiri pe aceeasi tema

- Pepe a batut-o pe Raluca Pastrama in public. Influențat de aburii licorilor bahice, artistul i-a facut soției o adevarata criza de gelozie care s-a terminat cu Raluca intinsa pe jos, in strada, cu fața tumefiata. Detalii șocante despre bataia incasata și ordinul de restricție veți afla in continuare,…

- Polițiștii au intervenit in acest weekend la patru sesizari privind violența in familie. Femei și copii agresați, „prieteni” de treaba care au ajutat agresorii, etc. CE transmit polițiștii: Duminica aceasta nu a fost una prea liniștita… „Duminica-n familie” s-a finalizat cu intervenția polițiștilor…

- SpyNews.ro scoate la iveala, in exclusivitate, detalii șocante despre divorțul momentului, cel dintre Pepe și Raluca Pastrama. Se pare, conform unor surse din anturajul cuplului, ca la mijloc ar fi vorba despre un episod halucinant din trecutul casniciei celor doi.

- Detalii șocante ies la iveala, dupa ce o fata a disparut fara urma din București. Bunicul tinerei despre care se crede ca a fost arsa in Giurgiu face declarații șocante și susține ca fostul iubit al acesteia avea ordin de restricție.

- n trei barbati au fost incatusati dupa ce au fost implicati in altercatii n intr-un caz este vorba de violenta domestica n Trei nemteni au fost bagati dupa gratii dupa ce s-au luat la bataie cu alti indivizi. Intr-unul din cazuri este vorba de violenta domestica, intre doi frati. S-a intimplat la Savinesti…

- Un barbat din Cluj nu se mai poate apropia timp de 6 luni de fosta sa concubina, mama copilului sau. Femeia l-a reclamat pentru violenta psihologica, motivand ca, la doi ani de la despartire, barbatul inca o urmareste si insista sa o intalneasca.

- Polițiștii gorjeni au emis ieri un ordin de protecție impotriva unui tanar, de 20 de ani, care și-ar fi agresat fizic tatal de 43 de ani din localitatea motreana Leurda. Politiștii s-au deplasat la fata locului, ocazie cu care au constatat faptul ca, pe fondul unor discutii contradictorii si al consumului…