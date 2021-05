Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestritu trece printr-o situatie complicata: contul ei de Instagram a disparut. Vedeta a publicat un mesaj de pe contul sotului ei, Virgil Steblea, si si-a anuntat fanii cu privire la aceasta problema.

- Brigitte Pastrama nu poate da uitarii traiul opulent din urma cu trei ani, cand era casatorita cu fostul tenisment Ilie Nastase. Bruneta risca sa iși destrame și acest mariaj fiindca il comparta constant pe actualul soț cu fostul. Trecutul ii da tarcoale lui Brigitte. Vedeta il compara constant pe Florin…

- Scandal mare in familia Pastrama. Brigitte și Florin trec prin momente cumplite dupa ce au pierdut o suma imensa de bani. Vedeta tuna și fulgera și da vina pe cumantul sau și fosta lui soție. Cine o da de gol: ”Sunt niște acuzații fara fond”. Brigitte Pastrama a mințit in legatura cu banii? Soția lui…

- O zi relaxanta la plaja s-a transformat intr-un coșmar pentru Oana Roman. Vedeta se afla in ultima zi de vacanța in Egipt, unde a petrecut momente de neuitat alaturi de fiica ei și de Vica Blochina, dar experiența s-a incheiat cu un accident dureros și sangeros. In urma incidentului, fosta prezentatoare…

- Impozanta vila de la Izvorani, care i-a aparținut fostului om de afaceri Irinel Columbeanu, a ars din temelii. S-a intamplat ironic, chiar in ziua de Halloween din 2020. Uimirea a fost ca nici dupa 12 ore de la declanșare incendiul nu a fost stins. Vedeta a revenit astazi cu declarații pe acest subiect.…

- Brigitte Pastrama a ținut ascuns faptul ca a avut Covid-19, insa despre probleme de sanatate de dupa infecție a vorbit chiar cu soacra ei. Vedeta a suferit serios dupa boala, fiind la un pas de o afecțiune grava care, netratata la timp, putea duce chiar și la deces.

- Clipe ingrozitoare pentru Andreea Marin. Vedeta de televiziune a fost pe punctul de a fi pradata de hoți. Ce a pațit frumoasa bruneta și ce mesaj le-a transmis celor care au incercat sa o talhareasca. Ce s-a intamplat in casa fostei Zane a Surprizelor. Andreea Marin, victima hoților In ultimele zile,…

- Brigitte Pastrama a dezvaluit, la Xtra Night Show, ca ea și soțul ei, Florin, au fost amendați in urma unei petreceri la care au participat in urma cu doar cateva zile. Vedeta a povestit cum au descins oamenii legii la locul evenimentului, spunand ca nu iși explica acum a fost posibil acest lcuru, cu…