Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie uriașa in familia Simonei Gherghe! Ieri, pe data de 23 mai, frumoasa prezentatoare a emisiunii „Mireasa” și-a sarbatorit ieri fiica. Așa cum era de așteptat, atat mama, cat și tatal micuței, i-au pregatit micuței o surpriza uriașa, pentru ca sa-și țina minte mereu ziua de naștere. Iata ce surpriza…

- Bucurie mare in familia Antoniei! Tatal baiețeilor sai iși aniverseaza astazi ziua de naștere. Frumoasa cantareața a demonstrat inca o data cat de mult il iubește pe Alex Velea, pregatindu-i o adevarata surpriza romantica, pe plajele din Maldive. Fire deschisa, artista le-a impartașit fanilor din mediul…

- Nu doar parlamentarii iși cer in instanța pensia speciala, ci și alte categorii de bugetari. Este și cazul lui Teodor Chiciudean, fostul director executiv adjunct al Casei Județene de Pensii. Acesta s-a gandit sa iși completeze pensia normala cu una speciala, bazata pe anii in care a lucrat la Curtea…

- Bucurie adusa, astazi, de polițiștii buzoieni, in mijlocul unei familii din satul Candești, comuna Vernești. “In aceasta dimineața, premergator Sarbatorii Pascale, polițiștii au deschis agenda in cautare de oameni dragi, buzoieni pe care i-am intalnit in activitațile noastre de-a lungul timpului. Așa…

- Bucurie fara margini pentru o artista celebra din showbiz. Vedeta a adus pe lume gemeni, iar totul s-a inintamplat in mare secret. Proaspata mamica a oferit declarații, in exclusivitate, pentru Spynews.

- Bucurie fara margini pentru Simona Gherghe, in aceasta dimineața. Imediat dupa ce s-a trezit, indragita prezentatoare de la Antena 1 a fost surprinsa in cel mai frumos fel de catre cei doi copii ai ei, Ana și Vlad.