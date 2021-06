Am așteptat cu nerabdare acest turneu final și am avut pentru ce! Etapa grupelor a fost o sarbatoare fotbalistica europeana, iar fazele eliminatorii se anunța electrizante. Avem dueluri puternice inca din optimi, dar incrancenarea celor mici a generat energii nebanuite, vizibile și in activitatea din SuperSocial. Suntem tot mai mulți și tot mai buni pe cea mai importanta rețea de socializare a pariorilor din Romania, iar cifrele vorbesc de la sine. ...