- Pentru ca luna decembrie este luna cadourilor, inceputul acestei luni a debutat cu un cadou special pentru bacauani ! BRU Specialty Coffee a deschis prima locație din municipiul Bacau, pe strada Energiei nr. 37, intr-o zona care ducea lipsa de un asemenea concept. Cine sunt și ce fac deosebit acești…

- Un pescar ,,la japca” va da socoteala in fața organelor de urmarire penala, dupa ce a fost depistat de jandarmi la pescuit, in timp ce folosea unelte interzise de legislația piscicola. Sambata noapte, in urma unei sesizari primite de la echipa de monitorizare a Centrului Regional de Ecologie Bacau,…

- In aceasta perioada Inspectoratul de Polite Judetean Bacau desfașoara activitați de prevenire a furturilor din autoturisme. Astfel, polițiștii informeaza cetațenii județului cu privire la masurile ce pot fi luate de catre aceștia in vederea prevenirii victimizarii prin infracțiunile contra patrimoniului,…

- Avand in vedere apariția in spațiul public a unor imagini și comentarii referitoare la montarea unor separatoare mobile in trei centre comerciale aflate pe raza municipilui Bacau, ISU Bacau s-a autosesizat și pe cale de consecința a desfașurat, astazi, impreuna cu reprezentanții Inspectoratului Teritorial…

- La sfarșitul saptamanii trecute au avut loc lansarea cursurilor susținute de tinerii din taraful „Crescut pe Muzica”, o activitate ce face parte din proiectul național „Manualul de Lautarie”, care și-a propus sa ii descopere și sa ii prezinte pe pastratorii marcilor patrimoniului imaterial. Totul s-a…

- Aproape 15.000 de fermieri au incasat subvențiile in avans pentru campania din aceasta toamna. Banii au ajuns mai rapid in cazul agricultorilor care aveau cont in Trezorerie. Astfel, potrivit Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau, din totalul de 15.697 de cereri eligibile…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau a dat startul plaților in avans pentru campania 2021 din acest an. Potrivit regulamentului UE in domeniu, statele membre pot plati avansuri de pana la 70 %, in cazul plaților directe, și de pana la 85 %, in cazul sprijinului acordat in…