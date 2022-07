Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen - RB Leipzig, meci contand pentru Supercupa Germaniei, este programat, sambata, 30 iulie, de la ora 21:30, pe Red Bull Arena si va fi transmis in direct la Digi Sport 2 si Prima Sport 2. Germania deschide noul sezon, in mod tradițional, cu Supercupa, in care se intalnesc, la Leipzig,…

- Atacantul olandez Brian Brobbey a fost transferat definitiv de la RB Leipzig la Ajax Amsterdam, a anuntat, vineri, campioana Olandei la fotbal, citata de DPA, potrivit Agerpres.Tanarul atacant venise in Bundesliga inaintea sezonului 2021-22, ca jucator liber de contract, chiar de la Ajax, insa a jucat…

- Dupa cum se știe deja, echipei FC Petrolul Ploiești i-a fost pus la dispoziție, de catre un sponsor, firma de transport EXCLUSIVE CAR, din Baicoi, un autocar comandat și adus de aceasta din Germania, ca o onorare a promisiunii facute drept mulțumire pentru promovarea in Liga 1, actuala Supercupa. Este,…

- Duminica, in jurul orei 2:00, s-a produs un grav accident de circulație in parcarea Saaletal Sud de pe Autobahn 38. Un camion inmatriculat in Slovacia și condus de un roman in direcția Leipzig a virat la dreapta pe ieșirea spre locul de odihna. Acolo a izbit cu toata viteza un camion parcat. Din cauza…

- Grupul german BMW exploreaza noi investitii in energie solara, geotermala si hidrogen, pentru a-si reduce dependenta de gazele naturale, a declarat luni seful de productie al producatorului auto, avertizand ca un embargo asupra gazelor rusesti va aduce industria intr-un impas, transmite Reuters. Producatorul…

- Producatorul auto, care s-a bazat pe gaze naturale pentru 54% din consumul sau de energie in 2021, examineaza unde poate adauga panouri solare la fabricile sale si elaboreaza planuri cu autoritatile locale pentru a transporta hidrogen la fabrica sa din Leipzig, Germania. ”Hidrogenul este foarte potrivit…

- Bayerische Motoren Werke (BMW) exploreaza noi investitii in energie solara, geotermala si hidrogen, a anuntat luni directorul de productie Milan Nedeljkovic, avertizand ca interzicerea importurilor de gaz rusesc va bloca industria, transmite Reuters. Producatorul auto german, care s-a bazat in proportie…

- Inființata in urma cu 84 de ani, a doua competiție interna ca importanța din Germania iși va alege o noua caștigatoare, in data de 21 mai. Finalistele sunt doua echipe care n-au mai cucerit niciodata trofeul, astfel ca oricine va reuși sa iasa victorioasa din aceasta confruntare le va face suporterilor…