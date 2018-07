Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a avut un sezon de exceptie cu Ernesto Valverde la carma echipei, reusind sa castige ambele trofee pe plan intern, campionatul si Cupa Spaniei, fiind eliminati din sferturile Champions League pentru a treia oara la rand, informeaza mediafax. Catalanii vor infrunta, in primul meci…

- "In mod exceptional, un meci unic, pe un teren neutru", a anuntat federatia spaniola, in contextul in care Supercupa se joaca in dubla mansa. FC Barcelona este castigatoarea campionatului si a Cupei Spaniei, iar FC Sevilla este finalista Cupei Spaniei.

- Supercupa Spaniei, dintre FC Barcelona si FC Sevilla, se va disputa la 12 august, in Maroc, la Tanger, a anuntat Federatia Spaniola de Fotbal, scrie news.ro."In mod exceptional, un meci unic, pe un teren neutru", a anuntat federatia spaniola, in contextul in care Supercupa se joaca in dubla…

- FC Barcelona pune la punct ultimele detalii pentru a realiza primul transfer al verii: achizitionarea fundasului central, Clement Lenglet. Jucatorul de 23 de ani a avut o contraoferta de la echipa sa, Sevilla, insa a refuzat-o si a ales sa mearga la gruparea blaugrana.

- Un barbat in varsta de 82 de ani a sesizat ieri poliția din Uricani ca in jurul orei 12:00, au venit la domiciliul sau doi barbati necunoscuti, cu o autoutilitara de culoare alba, care au pretins ca sunt angajați ai unei companii de electricitate și i-au solicitat sa plateasca o factura de energie…

- In mod normal, un abonat la reteaua de energie electrica nu poate fi debransat decat daca nu si-a platit facturile si a acumulat datorii consistente. Asta insa, in mod normal, dar... The post Scandalos! Cum poti ramane fara curent desi ti-ai platit factura! appeared first on Renasterea banateana .

- Valoarea prețurilor maxime la energie pentru consumatorii casnici alimentati in regim de serviciu universal va scadea in medie cu 3,53% fața de prețurile actuale, informeaza ANRE. Potrivit prevederilor legale, furnizorii de ultima instanta (FUI) sunt obligati sa asigure furnizarea…

- Internationalul brazilian Dani Alves, fundasul lateral al echipei Paris Saint-Germain, este cel mai titrat jucator din istoria fotbalului mondial, cu un total de 38 de trofee, gratie victoriei inregistrate marti, in Cupa Frantei, castigata de parizieni in fata formatiei Les Herbiers (scor 2-0), informeaza…