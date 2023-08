Stiri pe aceeasi tema

- Handbal feminin: CSM Bucuresti – Krim Ljubljana, scor 27-25, in meci amicalCampioana CSM Bucuresti a invins duminica, in Slovenia, echipa Krim Ljubljana, scor 27-25 (9-12), in al treilea amical international din intersezon, informeaza news.ro. In primele teste internationale, tot in deplasare,…

- In perioada 26-27 august, Pitești Arena va gazdui in premiera Supercupa Romaniei la handbal feminin. Va fi pentru prima data cand Supercupa se va desfașura pe sistemul Final Four. Pana acum, batalia pentru trofeu se dadea intre campioana și caștigatoarea Cupei Romaniei. Cele patru echipe participante…

- Supercupa Romaniei la handbal feminin se va disputa, in premiera, in format Final Four la Pitești Arena in zilele de 26-27 august, chiar inainte de startul intrecerii interne Liga Florilor. Este pentru prima oara cand se folosește acest format, pana acum se juca in sistem de singura manșa intre deținatoarea…

- Selectionata Romaniei a cucerit medaliile de bronz la Campionatul European de handbal feminin Under-19 - W19 EHF EURO 2023, duminica, in Pitesti Arena, dupa ce a invins formatia Portugaliei cu scorul de 39-32 (18-13), in finala mica, scrie Agerpres.Tricolorele au controlat jocul de la un capat la altul,…

- Romania, care a fost a cincea in 2019 si 2021 la Europeanul Under-19, va juca impotriva Portugaliei in finala mica, duminica, de la ora 17:30, in Pitesti Arena. “Au fost 10 zile in care am trecut prin toate starile, de la bucurie, la tristețe, de la agonie, la extaz. Va mulțumim, inca o data, fetelor,…

- „Zbura” cu mașina prin Mihaești! Polițiștii Biroului Rutier Campulung au depistat un barbat de 47 de ani, din București, care conducea un autoturism pe DN 73, pe raza comunei Mihaești, fiind inregistrat de aparatul RADAR cu viteza de 131 km/h. Ca urmare a abaterii, cel in cauza a fost sancționat cu…

- Eny Pavel transmite felicitari tuturor participanților de la Concursul Național de Gimnastica pentru Toți și Gimnastica Acrobatica Duminica, la Pitești Arena, s-a desfașurat Concursul Național de Gimnastica pentru Toți și Gimnastica Acrobatica. La eveniment a participat și medicul stomatolog Eny Pavel…

- Prima ediție a Festivalului Național de Șah, un real succes, la Pitești! In perioada 20-21 mai 2023, Piteștiul a fost gazda primei ediții a Festivalului Național de Șah al Municipiului Pitești, care a cuprins patru turnee de șah – „A Open”, „B Open feminin”, „C Open U14” și „D U14 feminin” – și un simultan…