Supercupa Europei | Învingătoarea meciului Chelsea – Villarreal s-a decis în urma loviturilor de departajare Chelsea a castigat Supercupa Europei, dupa ce a invins-o, miercuri, pe Stadionul Windsor Park din Belfast, cu scorul de 6-5, dupa executarea loviturilor de departajare, pe Villarreal. Formația engleza este detinatoarea Ligii Campionilore, in timp ce spaniolii au caștigat Liga Europa. Chelsea a condus cu 1-0, prin golul marcat de Ziyech, in minutul 27. Villarreal a egalat in minutul 73, prin Gerard Moreno. Scorul a ramas 1-1 pana la finalul celor 120 de minute de joc. La loviturile de departajare, Villarreal a ratat de doua ori, iar gruparea londoneza a ratat o data, astfel ca Chelsea echipa engleza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

