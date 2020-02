Stiri pe aceeasi tema

- De aproximativ trei luni de zile, un tanar social-democrat este coordonatorul Agenției Teritoriale Nord – Est din cadrul Autoritații Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice (ANRSC).

- Șase membri ai Partidului Social Democrat, filiala Alba, au intrat in competiția interna in urma careia va fi desemnat candidatul pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia, respectiv candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Alba. In stabilirea viitorilor candidați se…

- ​Autoritațile române au agreat cu reprezentanții Comisiei Europene ca prețurile reglementate la energie electrica și gaze naturale sa fie eliminate în 2020, potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro. În acest sens va fi modificata controversata OUG 114/2018, care prevedea prețuri…

- Luna decembrie aduce botosanenilor facturi mai mari cu 16% la apa si canalizare. Consilierii judeteni au aprobat ieri majorarea tarifului asa cum a fost propus de operatorul de apa in urma cu cateva luni. Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice a aprobat…

- In M. Of. nr. 360 din data de 9 mai 2019 a fost publicat Ordinul președintelui Autoritații Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice și președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 131/1401/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care…

- Dezbatere la Palatul Parlamentului pe tema implementarii tehnologiei 5G Impelementarea în România a tehnologiei de internet mobil de mare viteza este tema unei dezbateri organizata, astazi, la Palatul Parlamentului, la care sunt invitati si reprezentantii gigantului de telecomunicatii…

- Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice (A.N.R.S.C.) a confirmat pentru Libertatea faptul ca ”S.C. BISTIM DERA S.R.L. nu a solicitat și nu deține licența eliberata de A.N.R.S.C. pentru prestarea activitații de dezinsectie, dezinfectie si deratizare”. Administratorul…

- Legea transportului in comun a fost modificata, iar acest lucru a facut ca mai multe localitati din judet sa riste sa ramana fara transport in comun. Asta daca nu vor adera la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Transport Public Arad. In sedinta Consiliului Judetean Arad, care a avut…