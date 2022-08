SUPERCOM Bistrița – Precizări în legătură cu situația deșeurilor de lângă clădirea Romtelecom Referitor la situația prezentata in articolul dumneavoastra publicat in 5 august 2022, prin care se face trimitere la activitatea noastra de salubritate, consideram necesar sa facem cateva precizari. Supercom Bistrița a facut cateva precizari, referitoare la nemulțumirile unor bistrițeni din apropierea cladirii Romtelecom: FII REPORTER: Bistrițenii de langa piața Mihai Eminescu, nemulțumiți pentru ca gunoaiele se colecteaza mult prea rar „Este imbucurator faptul ca a crescut cantitatea de deșeuri reciclabile. Prin urmare, Operatorul SC Supercom ridica in municipiul Bistrița deșeurile de la containerele… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

