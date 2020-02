Stiri pe aceeasi tema

- Ministrului Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat joi, la finalul sedintei de Guvern, ca Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru Portul Tulcea, acesta urmand sa fie reabilitat si modernizat in cadrul unei investitii de peste 64 de milioane de lei.

- Sanatatea locuitorilor orașului Hațeg, dar și a zonelor invecinate este o prioritate pentru edilii din localitate. Ambulatoriul integrat de specialitate a spitalului orașenesc Hațeg va fi modernizat și dotat cu echipamente medicale de ultima generație. Un proiect de peste 8 milioane de euro a fost…

- Aproximativ 12 milioane de euro vor costa lucrarile de reabilitare și modernizare a DJ 202 E dintre localitatile: limita județ Buzau – Voetin – Sihlea – Obrejița – Tamboiești – Bordești cu conectivitate directa la reteaua TEN-T. „In cadrul proiectului, cu valoare de aproximativ 12 milioane de euro,…

- Aproximativ 6 milioane de euro va investi Consiliul Judetean(CJ) Calarasi din fonduri proprii pentru restaurarea Palatului Prefecturii, cladire monument istoric, nerenovata si care se degradeaza pe zi de trece. Lucrarile vor incepe peste o luna.

- Dezastru, deznadejde si teama pentru viitorul planetei. Asta a simtit echipa Observator de cum a ajuns pe continentul de foc. In mijlocul apocalipsei australiene, colegii mei, Laurentiu Radulescu si Cosmin Herea, resimt teroarea in care milioane de oameni traiesc deja de cateva saptamani. Situatia e…

- E-Distributie Dobrogea a investit 8,4 milioane de lei pentru modernizarea statiilor de transformare Palas Sud din Constanta si Ecluza din Ovidiu, informeaza vineri compania. Potrivit unui comunicat al...

- Un autocar Temsa HD13, clasa Premium a intrat in dotarea Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi. Mijlocul de transport, care a costat 1.118.169 de lei, va fi folosit pentru deplasarea artistilor in tara sau in strainatate, la diferite festivaluri culturale.