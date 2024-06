Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele cinci meciuri disputate vineri in runda a treia a turneului de sah Superbet Chess Classic Romania 2024, cea de-a doua etapa a circuitului Grand Chess Tour, gazduit de Grand Hotel din Bucuresti, s-au incheiat cu remize., potrivit Agerpres.

- Marii Maeștri ai șahului internațional au demarat joi, 27 iunie, runda II de confruntari din cea de-a doua etapa a circuitului Grand Chess Tour 2024 – Superbet Chess Classic Romania. Dupa mai mult de cinci ore de joc, runda II s-a finalizat cu o victorie și patru remize. Deschiderea celei de-a doua…

- Romanul Bogdan Daniel Deac (locul 42 mondial) a remizat cu olandezul Anish Giri (locul 15 mondial), joi, in runda a doua a turneului de sah Superbet Chess Classic Romania 2024, cea de-a doua etapa a circuitului Grand Chess Tour, gazduita de Grand Hotel din Bucuresti, potrivit Agerpres.

- Unii dintre cei mai mari jucatori de șah din lume iși demonstreaza maiestria in acest sport al minții la București. In capitala Romaniei, are loc in aceste zile Superbet Chess Classic Romania, etapa a Grand Chess Tour un circuit de evenimente internaționale. Participanții la turneu vor concura pentru…

- Chess player Bogdan Deac will represent Romania at the 2024 edition of Superbet Chess Classic Romania, the second leg of the international Grand Chess Tour (GCT) circuit, that will start at the end of June at the Grand Hotel in Bucharest.

- Bergenbier, sponsor principal al echipei naționale de fotbal a Romaniei, impreuna cu partenerul Bazar Production, susțin difuzarea meciurilor Campionatului European, in Piața George Enescu din București. In perioada 14 iunie – 14 iulie, suporterii Naționalei și nu numai, sunt așteptați in spațiul Fan…

- București, 3 iunie 2024: Zece dintre cei mai buni șahiști ai lumii, conform clasamentului actual FIDE, vor sosi la București, la sfarșitul lunii iunie a.c., pentru cea de-a doua etapa a circuitului internațional Grand Chess Tour – Superbet Chess Classic Romania 2024, turneu fondat de multiplul campion…

- Un campion nigerian de șah incearca astazi sa doboare recordul mondial și sa joace non stop șah timp de 58 de ore in Times Square din New York City pentru a dobori recordul mondial pentru cel mai lung maraton de șah. Recordul actual pentru maratonul de șah este de 56 de ore, 9 minute și 37 de secunde,…