Superbet, cel mai mare operator de pariuri sportive din Romania, prezent in peste 1.000 de agenții din țara, a deschis o noua agenție de pariuri in cadrul proiectului City Gate din Bucuresti, tranzacție intermediata de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Cea mai noua unitate Superbet, de 264 metri patrați, este a 17-a deschisa in 2021. Proiectul City Gate este amplasat in partea de nord a Bucurestiului, in Piata Presei Libere si include doua turnuri de birouri de clasa A cu 18 etaje, certificate LEED Gold, avand chiriași precum: Telekom, Rompetrol, E.ON, Chimcomplex,…