Superbacteria care ucide, anual, circa 300.000 de persoane

Anual, superbacteria, numita Pseudomonas aeruginosa, ucide aproximativ 300.000 de persoane anual, relateaza site-ul Independent. In ultimele doua secole, aceasta superbacterie s-a raspandit in intreaga lume. Site-ul explica ca aceasta superbacterie mortala iși are originile in mediul inconjurator. Ea poate provoca infecții multirezistente, in special in cazul persoanelor cu afecțiuni precum fibroza chistica și leziuni pulmonare