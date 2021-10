Superbă expoziţie de pictură şi creaţii vestimentare, care celebrează personalitatea Reginei Maria O expozitie de pictura si creatii vestimentare care celebreaza personalitatea Reginei Maria a Romaniei va fi vernisata vineri, chiar ziua de nastere a suveranei, la Palatul Mogosoaia. Expozitia va reuni lucrarile pictorului Bogdan Mihai Radu si creatiile vestimentare semnate de Mimi Chipaila, artist vizual, potrivit unui comunicat al organizatorilor. Printr-o serie de picturi noi, unele de mari dimensiuni, Bogdan Mihai Radu aduce in atentie ipostaze ale vietii Reginei Maria in locurile ei preferate, inclusiv la Palatele Mogosoaia si Stirbei, aflate in judetul Ilfov, in timp ce Mimi Chipaila recreeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

