- Galeria CFR Cluj nu a primit inca biletele pentru meciul cu U Cluj,. de joi, 20 septembrie, de pe Cluj Arena.Suporterii din Peluza Vișinie au precizat ca vor merge oricum la Cluj Arena. Ei se vor intalni la ora 16.00 la parcul din Gruia.”Din pacate clubul organizator impreuna cu Jandarmeria NU au vrut…

- Dorința echipei de fotbal CFR Cluj de a juca pe Cluj Arena a reaprins spiritele in oraș. Primarul Emil Boc a facut apel la calm și spera ca nu vor exista evenimente violente intre fanii celor doua rivale din oraș.

- Suporterii CFR Cluj spun ca ei nici nu iși doresc sa joace pe Cluj Arena meciul cu Petrolul, dar ca stadionul este proprietatea clujenilor, nu a unei echipe de fotbal. ”Chiriași cu pretenții de proprietari...Ar fi de ras daca nu ar fi de plans. Au reușit sa duca o data in faliment societatea care…

- CFR Cluj a depus o cerere catre Consiliul Județean Cluj pentru inchirierea stadionului in meciul din etapa a 12-a cu Petrolul. Cel mai mare nucleu de fani al Universitații Cluj, „Peluza Șepcile Roșii”, a postat un comunicat in care amenința ca vor exista repercusiuni in cazul in care CFR va juca pe…

- Indragita interpreta din Romania, Delia, a adunat sute de tineri, la concertul organizat in parcarea unui supermarket din Capitala. Timp de o ora si jumatate, moldovenii au dansat si au cantat impreuna cu marea artista.

- Galeria dinamovista ii ironizeaza pe rivalii de la CSA Steaua inaintea derby-ului dintre cele doua echipe de vineri. Dinamo și CSA Steaua se intalnesc pentru prima data intr-un derby in Liga 2. Fanii din Peluza Catalin Hildan au ținut sa posteze un comunicat in care ii ironizeaza pe „militari” inaintea…

- Kelemen Hunor i-a atacat pe suporterii U Cluj, care au acut scandari xenofobe la meciul cu Sepsi, dar a tacut in mai, cand suporterii s-au intors cu spatele la finala Cupei Romaniei, cand a fost intonat imnul Romaniei. Președintele UDMR l-a felicitat pe arbitrul Sebastian Colțescu, care a oprit…

- Atmosfera incendiara la derby-ul disputat de Petrolul Ploiești cu Rapid pe stadionul „Ilie Oana”. Petrolul Ploiești și Rapid București și-au dat intalnire pe stadionul „Ilie Oana” in etapa a 5-a din Superliga, iar suporterii au luat cu asalt arena „lupilor galbeni”. Toate biletele puse la vanzare pentru…