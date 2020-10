Superalimentul plin de calciu, vitamine și nutrienți. Toți românii ar trebui să în consume toamna Deși sufoca Litoralul, iar o echipa de cercetatori constanțeni a inventat un fertilizator din ele, in timp ce unii au produs combustibil cu ajutorul lor, atat de versatile, specialiștii ne anunța ca pot fi și consumate. Este vorba despre alge, unele dintre cele mai nutritive alimente, care au inceput sa capete popularitate și in Romania. […] The post Superalimentul plin de calciu, vitamine și nutrienți. Toți romanii ar trebui sa in consume toamna appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

