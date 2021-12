Superalimentele care combat balonarea și te ajută să ai un abdomen plat de Crăciun Odata cu apropierea Craciunului, suntem cufundați intr-un anotimp sinonim cu lacomia. Dar, avand in vedere balonarea care ne perturba deliciile de sarbatori, am facut o selecție dintre cele mai bune superalimente care ajuta la reducerea balonarii – astfel incat sa putem continua sa devoram mesele noastre preferate. Apa fierbinte +... The post Superalimentele care combat balonarea și te ajuta sa ai un abdomen plat de Craciun appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum alegi un brad de Craciun bun. Trucul care te va ajuta sa nu dai banii degeaba Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Cum alegi un brad de Craciun bun. Sarbatorile de…

- De o saptamana, creștinii au intrat in postul Craciunului, perioada in care enoriașii se abțin de la alimentele de origine animala și fac tot posibilul sa duca un trai curat, marcat de rugaciune. Iata ce acatist se citește in Postul Caciunului!

- “XVision, start-up-ul MedTech care ii ajuta pe medici in interpretarea radiografiilor prin inteligenta artificiala, anunta atragerea unei noi runde de finantare pentru expansiunea in restul regiunii CEE. ROCA X, parte din Impetum Group si unul dintre investitorii in XVision, deschide runda care va ajuta…

- Planeta pe care traim are moduri surprinzatoare prin care ne poate ajuta. Acest lucru, daca mai era nevoie, a fost demonstrat de un cercetator din Chile. Nadac Robles a testat bacteriile „consumatoare de metale”. Prin cercetarile sale spera ca ar putea ajuta la curațarea industriei miniere extrem de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, marti seara, suplimentarea stocurilor de urgenta cu 500 de noi concentratoare de oxigen. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, marti seara, Hotararea nr. 79 pentru aprobarea majorarii cantitatilor de produse din categoria…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Covasna a solicitat sprijinul politistilor din alte judete pentru a compensa lipsa de personal si a putea examina absolventii scolilor de soferi. Prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan, a declarat azi ca doar 8…

- Unul dintre viceprimarii Timișoarei, Cosmin Tabara, spune ca ramane consecvent principiilor sale liberale și, daca in urma cu un an, atunci cand vaccinarea era intr-o forma incipienta, susținea ca nu carantinarea este soluția, spune asta și acum. Edilul este de parere ca, in folosul cetațenilor trebuie…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea sustine ca nu exista probe care sa il incrimineze in alte dosare penale. Dragnea neaga ca ar fi mers in vacante exotice pe bani publici ori pe fonduri asigurate de PSD. Liviu Dragnea a refuzat sa spuna ce salariu are, precizand ca nu castiga „foarte mult” si marturisind…