Super taifunul Mangkhut loveşte Filipine Super taifunul Mangkhut a ajuns in noaptea de vineri spre sambata pe uscat in nordul Filipinelor, insotit de rafale de 330 km/h si ploi torentiale care ameninta mai multe milioane de oameni, potrivit serviciului meteorologic PAGASA, citat de Le Monde. Intensitatea furtunii a scazut spre dimineata la aproximativ 185 km/h. Autoritatile au ridicat anterior nivelul de alerta, temandu-se de distrugeri majore. De altfel, furtuna a provocat deja intreruperi de electricitate, a smuls copaci, acoperisuri si stalpi de iluminat. Semnalele de comunicare au fost, de asemenea, intrerupte in unele domenii, astfel… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

