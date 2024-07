Stiri pe aceeasi tema

- In 23 iunie 2024, de la ora 19.30, la Cafeneaua de Acasa, vom avea un spectacol de stand-up comedy cu Radu Pietreanu și Paul Mirea. ”Sarbatorim 40 de ani de scena alaturi de Radu Pietreanu! Radu Pietreanu și Paul Mirea, intr-un show de 120 minute in care nu vor lipsi glumele și acordurile de chitara!”,…

- Echipa de fotbal american Mureș Monsters a luat parte sambata trecuta, pe 8 iunie, la turneul de Flag Football desfașurat in municipiul Targu Mureș. Evenimentul a reunit, alaturi de Mureș Monsters, și formațiile Chișinau Sentinels, Cluj Crusaders, Renegades, Reșița Locomotives și Timișoara 89ers. In…

- Un spectacol de improvizație este un eveniment unic, deoarece scenele se nasc pe loc sub ochii spectatorilor și nu se vor mai repeta niciodata. Un SUPER ULTRA MEGA IMPRO SHOW! se va desfasura sambata, 8 iunie, incepand cu ora 16.00, la Teatrul de Papusi. Va fi un spectacol de IMPRO format exclusiv…

- Intr-o atmosfera vibranta și plina de emoție, Casa de Cultura „Mihai Eminescu" din Targu Mureș a gazduit un spectacol extraordinar de folclor și traire romaneasca, organizat de Școala Gimnaziala „Liviu Rebreanu" impreuna cu Gradinițele cu Program Prelungit "Albinuța", Licurici" și "Randunica". Acest…

- Cosmin Natanticu a mai urcat pe scena de la Sala Palatului și in trecut, doar ca in weekend a fost cap de afiș la un spectacol de stand-up comedy. Actorul spune ca și-a dorit ca evenimentul sa aiba loc neaparat in luna mai și se pare ca nu a dat greș.

- Sambata, 15 iunie 2024, de la ora 19.30, la Cafeneaua de Acasa aveți ocazia sa radeți in hohote, la o seara de stand-up comedy cu Țuțu, Adi Bobo, Mano și Ținta. ”Comedianți unul și unul și cu inca 2, in total 4, fac show total de comedie in cel mai potrivit loc din Turda – Cafeneaua de Acasa. Dan Țuțu,…

- Ultima ediție de auditii iUmor o aduce pe scena umorului, direct din Suedia, pe Jessica Karlen, o organizatoare de festivaluri de comedie, care va prezenta un super numar de stand-up comedy, duminica seara, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.