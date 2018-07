Stiri pe aceeasi tema

- Presiunile cresc dupa adoptarea de catre Parlamentul Romaniei a Legii offshore. Prima care a luat poziție a fost comunitatea de afaceri dupa care a urmat o ieșire violenta a ambasadorului SUA la București, Hans Klemm, care a clamat incalcarea de catre partea romana a principiilor transparenței și…

- Vineri, cerul Bucurestiului a fost brazdat de avioanele supersonice ale turcilor de la „Turkish Stars”, care au facut o cascadorie uluitoare la antrenamentele BIAS 2018. Cu putin dupa ora 10:30, 6 avioane supersonice, pilotate de celebrii „Turkish Stars”, s-au aliniat pe pista aeroportului Baneasa,…

- "PNL, la 25%, in București. Procentul, confirmat in doua sondaje diferite, este munca de doi ani a echipei pe care o conduc la PNL București. Datele din sondajul CURS privind creșterea PNL la 25% in București confirma cercetarea efectuata de PNL in Capitala in aceasta primavara, in luna aprilie.…

- Aparate de zbor din dotarea Fortelor Aeriene Romane, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, dar si ale aliatilor americani vor zbura astazi deasupra Capitalei, incepand cu ora 10.00, in cadrul ceremoniilor dedicate Zilei Aviatiei si a Fortelor Aeriene Romane, care au loc…

- Aparate de zbor din dotarea Fortelor Aeriene Romane, Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, dar si ale aliatilor americani participa in zilele de 18 si 19 iulie la zboruri de antrenament in pregatirea ceremoniei dedicate Zilei Aviatiei si a Fortelor Aeriene Romane, ce va…

- Primul avion de tip MiG, de originea sovietica, a intrat in dotarea Fortelor Aeriene Romane in anul 1962, iar de atunci, potrivit informatiilor furnizate de Fortele Armate Romane, peste 400 de astfel de aeronave au intrat in dotarea armatei romane.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit pana vineri seara, pe 29 iunie, atat atentionarea Cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabila pentru 19 judete, cat si informarea meteo de instabilitate atmosferica, in restul regiunilor. Astfel, conform meteorologilor, in intervalul 28…

- Un accident care s-a produs marți seara in zona Piața Presei din București a dus la blocarea intregii zone. Cozile interminabile de mașini incep din zona Aeroportului Baneasa, iar autoritațile cauta soluții.