SUPER SACUL vă poate strânge deșeurile. Poate transporta două tone de materiale Deșeurile rezultate in urma renovarilor sau reabilitarilor casnice vor putea stranse mult mai ușor cu ajutorul SUPER SACULUI, o noua modalitate de colectare a resturilor din construcții pusa la dispoziția ieșenilor de catre SC Salubris SA. Practic, SC Salubris SA furnizeaza un serviciu opțional de colectare, transport și eliminare / valorificare a deșeurilor, cu excepția celor menajere, depozitate in saci speciali de rafie („SUPER SAC”). SUPER SACUL este soluția perfecta pentru proiectele mai mici, cum ar fi renovari / reamenajari (resturi din construcții, saltele, mobila etc), acoperișuri, organizarea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

