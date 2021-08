Super Rally pe străzile din Deva. Duel între Leu, Oțil și Jerome France

Stiri pe aceeasi tema

- The third stage of the Super Rally National Championship will take place this weekend on a street circuit, in the center of the City of Deva, where 34 pilots are expected at the start, among them Ferome France, Mihai Leu and Dani Otil, shows a press release of the Romanian Motorsport Federation,…

- Pilotul francez Jerome France a obținut al doilea succes consecutiv în Campionatul Național de Super Rally după ce a fost cel mai rapid și pe circuitul stradal din centrul municipiului Târgu Mureș. Pe un monopost Formula Renault, France i-a depășit pe Dani Oțil și Mihai Leu, care au completat…

- Pilotul francez, Jerome France, a obținut al doilea succes consecutiv în Campionatul Național de Super Rally după ce a fost cel mai rapid și pe circuitul stradal din centrul municipiului Târgu Mureș.

- Municipiul Targu Mureș gazduiește sambata, 19 iunie, cea de-a doua etapa a Campionatului Național de Super Rally. Intrecerea se desfașoara pe un circuit stradal in centrul municipiului, iar la eveniment s-au inscris 35 de piloți, printre care caștigatorul rundei inaugurale, Jerome France (FOTO) – potrivit…

- Vizita in județul Hunedoara a lui Attila Cseke, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii și administrației, i-a facut pe primari sa-și incerce norocul in tocmirea de finanțari pentru o sumedenii de proiecte. Edilul-șef al municipiului Deva țintește ... The post Deva mizeaza pe PNRR pentru construirea…

- Pe un monopost Formula Renault, francezul Jerome France a castigat prima etapa din Campionatul National de Super Rally, desfasurata pe circuit stradal, la Mangalia. Distanta totala a traseului stradal a fost de 3,75 de kilometri, iar 30 de piloti s-au duelat pentru prima pozitie. In finala, au ajuns…

- La Trofeul Mangalia, au participat 30 de piloti, distanta totala a traseului stradal fiind de 3,75 kilometri. Mangalia a gazduit, pe un circuit stradal, prima etapa a Campionatului National de Super Rally, iar castigator a fost francezul Jerome France, pe un monopost Formula Renault. Distanta totala…

- Gindacii au fost observați de un client care voia sa-și cumpare mancare. Omul a decis sa filmeze totul, dar le-a atras atenția și angajtilor.Neincrezatoare, vanzatoarele au venit și ele sa vada cu ochii lor insectele care mișunau in vitrina plina cu alimente. Barbatul a renunțat la cumparaturi, hotarit…