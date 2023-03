„Super porcii” , pe cale să invadeze Statele Unite Super porcii” par sa calatoreasca din Canada catre nordul SUA și ar putea reprezenta o amenințare semnificativa pentru fauna salbatica nativa. Aceste animale sint un hibrid dintre porcii domestici și mistreți, un amestec care a dus la un animal extrem de inteligent, rezistent și de care este foarte greu sa scapi. SUA nu sint straine de amenințarile porcine, gazduind in prezent aproximativ 6 mil Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Botez (20 de ani) a fost supranumita de britanicii de la The Sun ”cea mai frumoasa jucatoare de șah”. Tanara este nascuta in Canada, la Vancouver, și are parinți romani, care au decis sa emigreze in America de Nord inainte de Revoluție. Andrea Botez locuiește acum in Statele Unite ale Americii,…

- In urma invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina la 24 februarie 2022, Rusia a fost lovita de sancțiuni economice dure menite sa o izoleze de sistemul financiar global. In raportul sau publicat marți, 31 ianuarie 2023, Fondul Monetar Internațional (FMI) a anunțat ca economia Rusiei va fi mai performanta…

- Pascal Reverte, 51 de ani, fondatorul companiei private „Le Tour du Cadran”, a pus in scena o piesa de teatru despre Nadia Comaneci. Intr-un interviu pentru Libertatea, regizorul a vorbit despre perspectiva inedita pe care o atinge spectacolul „Peut-etre Nadia” - „Poate Nadia”.In 1975, un copil de doar…

- Utilizatorii se pot abona la serviciu pentru un pret anual de 84 de dolari, in loc de un pret lunar de 8 dolari pe web si 11 dolari pe dispozitivele Apple. Reducerea va fi disponibila in tari precum Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Japonia, Noua Zeelanda si Australia, a spus Twitter. De la preluarea…

- Nikolai Patrușev, președintele Consiliului de Securitate al Rusiei și oficialul vazut de mulți analiști drept potențialul succesor al lui Vladimir Putin, susține ca Rusia nu se afla in conflict cu Ucraina, relateaza principala agenție de presa rusa TASS . „Evenimentele din Ucraina nu sunt o ciocnire…

- Beijingul a condamnat marti impunerea prezentarii de teste negative COVID-19 pentru calatorii sositi din China la intrarea pe teritoriul mai multor tari, intre care Canada si Statele Unite, avertizand ca ar putea recurge la 'contramasuri' drept represalii, potrivit Agerpres.

- Cascada Niagara a inghețat parțial din cauza temperaturilor exterm de scazute din Canada și Statele Unite. Imagini spectaculoase surprinse din drona au fost publicate pe rețelele sociale. De asemenea, peisajul de poveste a fost surprins și in fotografii.

- Peste 1,500 de militari și 120 de mijloace tehnice participa joi, 1 decembrie, la Parada militara de la București organizata cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, potrivit News.ro și Radiomoldova. De asemenea, la Parada militara vor defila și militarii Republicii Moldova, pe langa cei din Belgia,…