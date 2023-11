Super-performanță! Naţionala României de fotbal s-a calificat, la un turneu final, după o pauză de opt ani Echipa nationala a Romaniei s-a calificat la un turneu final dupa opt ani, sambata, in urma victoriei cu Israel, scor 2-1, din Ungaria. UPDATE La Felcsut, pe Pancho Arena, in fata a 600 de suporteri tricolori, Israel a deschis scorul inca din minutul 2, cand a marcat Eran Zahavi, lasat liber in careu la un corner. Romanii au egalat in minutul 10, prin George Puscas, care a urmarit si a trimis in plasa mingea revenita din bara transversala la sutul lui Dragus. Acelasi Dragus a trimis in bara in minutul 24, iar gazdele au replicat dupa opt minute: Zahavi l-a lansat perfect pe Glokh, care a intrat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

