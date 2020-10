Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Mihaela Bilic a dezvaluit cateva „rețete secrete” pentru creșterea imunitații in acesta perioada. Printre acestea, nutriționistul a recomadat și un mar unicat in Romania, cultivat intr-o singura livada, in Alba. Specialistul a dat mai multe exemple de alimente care pot contribui in aceasta perioada…

- Anuntul a fost facut de medicul Adrian Marinescu, de la Spitalul de Boli Infecțioase "Matei Balș" din București. "Este vorba despre un studiu clinic pe care noi il avem pentru aprobare de aproximativ doua luni. Ne lipsea OK-ul din partea Agentiei Nationale a Medicamentului care a venit ieri.…

- Viceprimarul Sucevei, Marian Andronache, candidat din partea PMP la funcția de primar al municipiului, a declarat ca spera ca pandemia a schimbat gandirea oamenilor, iar partidul pe care il reprezinta va fi surpriza alegerilor locale in acest an. “Am votat pentru schimbarea in bine a municipiului si…

- Reacția acesteia survine dupa ce peste 1.700 de infectari cu coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, ceea ce reprezinta un nou record negativ al evoluției pandemiei Medicul s-a declarat ingrijorat de evoluția cazurilor raportate și a facut totodata un apel la cetațenii țarii…

- Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeana, Marea Britanie si tarile din Asociatia Europeana a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia. In august, piata auto din Romania a inregistrat o scadere de 51,9-, fiind inmatriculate 11.157 autoturisme,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au scazut cu 17,6% in august, la 884.394 unitati, in timp ce Romania si Estonia au raportat cel mai semnificativ declin, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/. Datele statistice sunt valabile pentru statele…

- Grupul german spera sa faca economii anuale de pana la 300 de milioane de euro, in timp ce costurile legate de restructurare sunt estimate la 700 de milioane de euro. In urma masurilor de restructurare vor fi afectate in special 12 unitati de productie din Germania si alte doua fabrici din alte regiuni…

- Primarul general a explicat ca a ales Arena Nationala deoarece nu exista niciun risc de contaminare. "Au venit de la DSP si au spus ca arata foarte bine. Au spus ca ne trimit avizul scris in cateva zile. Toate circuitele sunt respectate. In momentul in care am inceput proiectul si bucurestenii…