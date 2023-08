„Super luna albastră”. Are loc o dată la 10-20 de ani

In noaptea de 30 spre 31 august, pe langa fenomenul de „luna albastra”, va avea loc o „superluna”, adica o luna plina care ajunge la „perigeu”: momentul in care se afla cel mai aproape de Pamant. Prin urmare, luna va aparea mai mare si mai stralucitoare decat de obicei. In timpul acestui fenomen, Luna se […]