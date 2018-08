Stiri pe aceeasi tema

- Stadion: Eugen Popescu. Spectatori: 3000 Marcatori: Cherchez (18′), Mihail (41′) / Florescu (67′ – penalty) Chindia Targoviste: Aioani, Dinu, Gisa, Vatavu, Martac, Stoica, Mihaiu, Novac, Mihai, Negut, Cherchez. Au mai jucat: Dumitrascu, Vasile, Florea. Antrenor: Viorel Molovan. Universitatea Cluj: Dur-Bozoanca,…

- Stadion: „Dan Paltinisanu” (Timisoara – Timis); Spectatori: 2.000; A marcat: Cristian Cherchez 90′ ASU Poli: Murariu – Bilia, Mera (cpt.), Scutaru, Chereches -Vidrasan, Nicolescu – Schieb, Bozian, I. Plamada (Miholca 73′) – Velici (Banica 85′) Rezerve neutilizate: Borbei -Szasz, Dr. Cojocaru, Ghinescu,…

- Viorel Moldovan, victorii pe linie in meciurile amicale jucate de Chindia Targoviște. Fostul internațional vizeaza promovarea in Liga 1 la fotbal. Dupa mai bine de doi ani, timp in care a stat departe de gazon, Viorel Moldovan a revenit in fotbal și a ales sa-și incerce norocul la Chindia, echipa care…

- Stadion: „Eugen Popescu” (Targoviste); Spectatori: 6.000. A marcat: Denis Ciobotariu 67′ Au inscris la loviturile de departajare: – / Florin Cernat, Laurentiu Marinescu, Mircea Leasa Au ratat la loviturile de departajare: Cristian Cherchez, Alin Pencea, Cristian Negut / Alexandru Rauta Chindia: Aioani…

- Chindia Targoviște o intalnește azi pe FC Voluntari in returul barajului de ramanere/promovare in Liga 1. In tur, ilfovenii s-au impus la limita, 1-0. LIVE TEXT ACUM CHINDIA - VOLUNTARI 0-0 VEZI LIVETEXT PARTIDA! Echipele de start: Chindia: Aioani - Martac, D. Ciobotariu, Vatavu, Dumitrascu - Negut,…

- CHINDIA VOLUNTARI BARAJ LIGA 1 LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGISPORT TELEKOMSPORT. Istvan Kovacs va arbitra meciul Chindia - Voluntari, din returul barajului de mentinere-promovare in Liga 1. Kovacs va fi ajutat de Valentin Avram si Alexandru Cerei, in timp ce rezerva va fi Horia Mladinovici. Observatori…

- Stadion: Anghel lordanescu; Spectatori: 1200 A marcat: Balaur FC Voluntari: Minca – Leasa, Balaur, Horj, Bucurica – Lazar (C), Rauta, Capatana, Cernat, Ivanovici – Balan Rezerve: Balauru, Novac, Sanmartean, Benzar, Marinescu, Pircalabu, Voicu Antrenor: Adrian Mutu Chindia Targoviste: Aioani – Martac,…

- Stadion: Central „Ion Comsa” (Calarasi); Spectatori: 700 Dunarea Calarsi: C. Lungu (cpt.) -Tenea, Dobrosavlevici, Cr. Puscas, Tomozei – Kanda (Doman 78′), C. Cristea, P. lacob, Sil. Pana (Cip. Rus 85′) – Al. Stoica (Preoteasa 78′), Val. Alexandru Rezerve neutilizate: Fl. Muntean – Bg. Vasile, Mardare,…