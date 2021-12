„Super-certificatul verde” intră în vigoare în Italia De luni, in Italia intra in vigoare „super-certificatul verde”. Odata introdus, controalele vor fi intensificate, documentul urmand sa fie prezentat inclusiv in autobuz și metrou. Certificatul va trebui sa fie prezentat inclusiv de catre persoanele care tranziteaza zonele de mare activitate comerciala. Conform Ministerului de Interne citat de EFE, noul certificat, eliberat cetatenilor vaccinati cu schema completa si celor care au trecut prin boala, va fi necesar pentru a avea acces in baruri, restaurante, sali de agrement si cladiri publice. In același timp, ramane in vigoare si certficatul normal… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

