- Super-agenția de stat care platește cele mai mari salarii de bugetar din Romania va angaja 88 de oameni. Ce este AMEPIP Agenția pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP), super-agenția de control asupra tuturor companiilor cu capital de stat, va avea 88 de angajați. …

- „Ratam și PNRR cu 30 de miliarde. S-ar putea sa nu fie un proiect de țara. Noi așa am crezut. Ca urmeaza un spectaculos proiect de țara. Exista riscul sa ne trezim ca PNRR -ul e un mod de a goli bugetul Romaniei și de a baga Romania pana in gat in angajamente“, afirma directorul cotidianul.ro intr-un…

- Alin Burcea, vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), spune ca a stat, joi, 4 ore la coada pentru a iesi cu masina din tara pe la vama Giurgiu. Oficialul ANAT a criticat timpii mari de asteptare si autoritatile care „se fac de ras”. „Autoritatile romane, Politia de Frontiera,…

- „Președintele și premierul au oferit toate garanțiile ca nu vor fi taiate salarii sau investiții pentru reducerea deficitului bugetar. In ultimele zile, a existat in spațiul public un concurs de pareri, direct exprimate sau pe surse, despre cat de problematica ar fi situația economica a Romaniei și…