Supele din fructe, nelipsite din gastronomia transilvăneană. Supa cremă din corcodușe Vedem in timpul verii oameni care strang corcodușele cazute din pomi. Cei mai mulți le folosesc pentru țuica. Ele sunt foarte bune insa și pentru supe. Supele din fructe care fac parte din bucataria ungureasca și cea transilvaneana sunt foarte apreciate și cautate, multe dintre ele fiind reinventate de chefi pricepuți in restaurante cu specific unguresc cu ștaif. Iata o rețeta simpla de supa crema... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Palanetul, o placinta din aluat, umpluta cu branza, varza sau ceapa, framantata manual si coapta in cuptorul cu lemne, alaturi de pasca si de pita sunt produsele nelipsite de pe masa de Paste in zona de campie a judetului Mures, alaturi de ouale rosii, sarmalele cu carne de miel si tocana de miel.