Supărată pe Biden, ​China susține că "democrația americană este armă de distrugere în masă" ​China a calificat sâmbata democratia americana drept "arma de distrugere în masa", dupa summitul pentru democratie organizat de presedintele american Joe Biden pentru a apropia tarile care împartasesc aceleasi valori în fata regimurilor autoritare, informeaza AFP citata de Agerpres.



​"Democratia a devenit de multa vreme o arma de distrugere în masa, utilizata de SUA pentru a se amesteca în alte tari", a susținut purtatorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez într-un comunicat publicat online.



