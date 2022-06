Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 37 de ani, din judetul Dolj, a fost retinut de politistii timisoreni, sambata, si i s-a intocmit dosar penal pentru distrugere prin incendiere, dupa ce a incercat sa dea jos steagurile arborate in fata Primariei Municipiului Timisoara, informeaza News.ro. Incidentul, care a fost facut…

- Un barbat de 37 de ani din judetul Dolj a fost prins sambata dupa-amiaza in timp ce incerca sa incendieze steagurile arborate in fața Primariei Timișoara, potrivit site-ului local Tion . Barbatul a fost retinut de politistii timisoreni si i s-a intocmit dosar penal. Incidentul a avut loc in jurul orei…

- Un barbat de 37 de ani din judetul Dolj a fost retinut de politistii timisoreni, sambata, si i s a intocmit dosar penal pentru distrugere prin incendiere, dupa ce a incercat sa dea jos steagurile arborate in fata Primariei Municipiului Timisoara.Purtatorul de cuvant al Politiei Locale Timisoara, Daniela…

- Steagurile diverselor tari afisate in fata Primariei Timisoara au devenit tinta unui incendiator astazi. Incidentul a fost semnalat de primarul Dominic Fritz, care acuza ca este un act extremist, motivat de actiuni precum cele ale persoanelor care au intrat cu forta in insitutie alaturi de George Simion…

- Inca un incident provocat de „protestatarul de meserie”, Irinel Vasile Cotoc, la Timișoara. Doljeanul in varsta de 37 de ani a fost luat pe sus de polițiști, sambata, dupa ce a incercat sa dea foc steagurilor arborate in fața Primariei Timișoara. Nu este prima data cand individul creeaza probleme. El…

- Steagurile diverselor tari afisate in fata Primariei Timisoara au devenit tinta unui incendiator astazi. Incidentul a fost semnalat de primarul Dominic Fritz, care acuza ca este un act extremist, motivat de actiuni precum cea a persoanelor care au intrat cu forta in insitutie alaturi de George Simion…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Timisoara au identificat, luni dupa-amiaza, trei minori banuiti ca ar fi sustras geanta cu drona jurnalistului Charlie Ottley, in timp ce documentaristul facea filmari pentru promovarea orasului si a judetului, intr-un parc ultracentral…

- Politistii locali timisoreni, aflati in patrulare, sambata seara, au depistat 10 migranti din Pakistan si India, care intrasera ilegal in tara, din Serbia, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al Politiei Locale Timisoara, Daniela Seracin, a declarat, luni, ca patrula a observat la o intersectie din…