Suparat din cauza salariului, un postas nu a livrat corespondenta timp de trei ani Suparat din cauza salariului mic, un postas din Poirino, Italia, nu a mai livrat corespondenta timp de aproape trei ani.



In aceasta perioada, postasul a strans 400 de kilograme de scrisori pe care le-a pastrat acasa, arata Corriere della Sera.



Totul a iesit la iveala dupa ce in urma unui control de rutina in trafic, politistii i-au gasit acestuia mai multe plicuri in masina.



Oamenii legii au descoperit 70 de scrisori si un cutit pliabil.



Politistii au decis sa ii perchezitioneze si casa, unde au descoperit 400 de kilograme de hartii, marea majoritate fiind… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suparat din cauza salariului mic, un postas din Poirino, Italia, nu a mai livrat corespondenta timp de aproape trei ani. Totul a iesit la iveala dupa ce in urma unui control de rutina in trafic, politistii i-au gasit acestuia mai multe scrisori in masina. Oamenii legii au descoperit 70 de…

- Omul spune ca a fost nemultumit de salariu, asa ca timp de trei ani nu a mai livrat niciun fel de corespondenta. Fapta lui a fost descoperita dupa ce politia l-a oprit la un control de rutina. Au gasit in masina lui un cutit si 70 de scrisori. Simtind ca ceva nu este in regula, fortele de ordine…

- Rusia este "complice" la atrocitatile comise de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad, deoarece in mod "deliberat" alege sa incalce termenii acordului de armistitiu din zona Ghouta de Est, a declarat Dana White, purtator de cuvant la Pentagon. Armata siriana, sustinuta de Iran si de…

- Cativa cercetatori australieni au creat prima baterie reincarcabila cu protoni. Desigur, momentan bateria este un prototip, dar cercetatorii spun ca este primul pas catre crearea unor surse de energie mai accesibile si mai ecologice. Oamenii de stiinta care au luat parte la acest…

- Un politist inarmat care isi desfasura activitatea la liceul din Florida unde au fost ucisi 17 elevi se afla in afara cladirii in timpul atacului si nu a intervenit, conform serifului local. Scot Petereson, politistul in cauza, a demisionat dupa ce a fost suspendat, conform serifului Scott…

- Cateva sute de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, urmand sa faca o hora intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti".…

- Autoritatile franceze sunt in alerta din cauza unei epidemii de gripa care se manifesta in intreaga tara, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). In consecinta, romanilor care vor pleca in perioada urmatoare in aceasta tara sau care sunt deja acolo li se recomanda sa se vaccineze imbotriva…