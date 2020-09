Eliberat din funcție prin ordin al prefecturii dupa ce a renunțat la calitatea de membru al partidului din care facea parte cand a fost ales pentru a candida din partea altei entitați, Robert Negoița incearca sa revina in atenție depunand o plangere penala impotriva prefectului Gheorghe Cojanu. Dupa ce a intenționat sa conteste in instanța ordinul de prefect in baza caruia a fost suspendat din funcția de primar al Sectorului 3, Robert Negoița depune, cu doar cateva zile inainte de alegerile locale, o plangere penala impotriva prefectului Municipiului București, Gheorghe Cojanu. Asta, aparent,…