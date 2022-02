Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea NATO va fi, vineri, in Romania. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, și președintele Romaniei Klaus Iohannis vor vizita baza militara de la Mihail Kogalniceanu, unde ajung militarii americani, dislocați in Romania. Guvernul SUA a decis…

- Protest la Guvern al angajaților din invațamant. Profesorii și invațatorii cer aplicarea Legii salarizarii, fiind nemulțumiți de banii pe care ii primesc. Reprezentanti ai sindicatelor din invatamant protesteaza, joi, atat in Piata Victoriei, cat si la sediile PNL si PSD, nemultumiti ca “actualul Guvern…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat miercuri, dupa ședința de guvern, ca romanii care primesc facturi uriașe, sau fara compensarea prețului la energie, trebuie sa sune la ANRE și la furnizorul sau. „Astazi, in ședința de guvern, a venit și președintele autoritații de reglementare și ne-a spus…

- Persoanele care vin in Romania din țari din afara UE trebuie sa prezinte un test PCR, iar cele nevaccinate intra in carantina timp de zece zile. Dupa o ședința care a durat mai bine de 4 ore la Guvern, autoritațile au anunțat ca s-au decis o serie de masuri, dupa confirmarea a doua cazuri cu […] The…

- Șeful DSU Raed Arafat și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, s-au contrazis in ședința de guvern de vineri, cu privire la masurile pe care autporitațile vor sa le ia in perioada sarbatorilor. Raed Arafat vroia ca toate persoanele care intra in țara sa dețina un test Real Time PCR, insa Rafila nu…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, duminica, in ședința de Guvern convocata de urgența la Palatul Victoria, ca o aeronava Tarom va zbura la Pretoria pentru a-i prelua pe cei 36 de cetateni romani blocati in Africa de Sud, dupa ce mai multe curse aeriene au fost anulate, in contextul aparitiei noii variante…

- UPDATE Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a venit, miercuri, cu precizari privind informația transmisa de reprezentanții PSD, potrivit carora, formațiunea renunța la evenimentul de prezentare a programului de guvernare pentru ca nu ar fi primit avizul Departamentului pentru Situatii de Urgenta…

- Prima ședința de Guvern a cabinetului Nicolae Ciuca va avea loc joi seara, dupa votul de investitura din Parlament. Urmatoarea ședința va fi chiar vineri dimineața, pentru rectificarea bugetara, extrem de urgenta. Joi seara, pe 2 decembrie, dupa depunerea juramantului, va avea loc ședinta de guvern…