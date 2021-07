Stiri pe aceeasi tema

- Kingston a anunțat astazi disponibilitatea noilor memorii de inalta performanța: Kingston FURY Renegade, Kingston FURY Beast și Kingston FURY Impact. Modulele de memorie sunt destinate pasionaților de hardware si gaming și pot imbunatați sistemele printr-un simplu upgrade. Perfecte pentru gamerii care…

- Gigantul farmaceutic Johnson&Johnson retrage de pe piata cinci tipuri de crema pentru protectie solara Neutrogena si Aveeno, dupa ce a fost descoperita, in unele probe, o substanta chimica ce poate duce...

- „Presedintele - asa cum a spus Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al lui Biden - a dorit sa-l poata privi in ochi pe presedintele Putin si sa-i spuna care sunt asteptarile americane”. De fapt scopul acestui exercitiului a fost sa-l anunte pe Putin care erau „liniile rosii” din relatia…

- In lupta cu importurile tot mai mari de alimente, Romania are o arma redutabila, prea putin folosita pana acum: produsele preparate dupa retete autohtone consacrate. Acestea aduc la mesele cumparatorilor arome si gusturi de odinioara si contin mai putini aditivi.

- Nu mai puțin de 10 agenți de poliție din cadrul SRPCIV – Compartimentul Inmatriculare și Evidența a Vehiculelor Rutiere Timișoara, suspectați de savarșirea mai multor infracțiuni de luare de mita, au fost ridicați ieri de polițiștii de la Anticorupție, iar noua dintre ei au primit astazi mandate de…

- Legendele crestine leaga simbolul oualor rosii de patimile lui Iisus. Se spune ca atunci cand Iisus a fost batut cu pietre, cand acestea l-au atins s-au transformat in oua rosii. Se mai spune ca Sfanta Maria, venind sa-si vada Fiul rastignit, a adus oua intr-un cos, care s-au insangerat stand sub cruce.…

- Gratarul de 1 Mai a devenit deja o tradiție la romani. Fie ca il fac acasa, la munte sau in natura, in locuri special amenajate, micii și fripturile sunt nelipsite de pe masa oricarui roman in Ziua Muncii. Ți-am pregatit o selecție de preparate delicioase, de la mici facuți in casa, pana la salate de…

- Ouale de Paște trebuie sa fie, pentru marea majoritate a persoanelor, perfecte, și bune pentru toate gusturile, fie ele mai tar, moi sau medii. Exista, astfel, mai multe metode prin car epoți obșine cele mai aratoase oua de Paște, numai bune și gata de pus chiar inmijlocul mesei de srbatoare, gata sa…