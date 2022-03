Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din 2 martie 2022, de la Super Neatza cu Razvan și Dani, chef Nicolai Tand, bucatarul matinalului, a pregatit trei preparate: printre care și o delicioasa ciorba de perișoare cu roșii cherry și varza acra.

- Andreea Marin a recunoscut ca gatește acasa de cate ori are posibilitatea, mai cu seama ca are din propria gradina diverse mirodenii. Celebra prezentatoare de TV a impartașit recent cu fanii ei o rețeta de vinete coapte. Rețeta este foarte simpla, nu ai nevoie de multe ingrediente și nici de multa indemanare…

- Primavara se apropie cu pași repezi, iar prajiturile cu vișine vor fi alegerea perfecta pentru acest sezon. O prajitura cu vișine clasica și delicioasa poate fi pregatita și de cei mai puțin experimentați in ale cofetariei. Iata cea mai smpla rețeta!

- Cu siguranța ai gatit cel puțin o data pește la cuptor! Ei bine, de data aceasta trebuie sa incerci noua rețeta, care este cu adevarat un curcubeu pe cerul gurii. Iata care este secretul ce face diferența intre un preparat culinare bine gatit și unul comestibil!

- Se apropie weekeend-ul, iar fiecare dintre noi trebuie sa ne rasfațaam cu un preparat delicios! Daca iți dorești un desert delicios și foarte ușor de facut clatitele invelite in ciocolata alba cu crema de vanilie sunt cea mai buna alegere. Iata care sunt ingredientele necesare pentru acestea!

- In ediția din 24 ianuarie 2022 a emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, chef Radu Darie, bucatarul de azi al emisiunii, a preparat mai multe rețete culinare printre care și rețeta de carnaciori armenești cu branza feta și sos de roșii la cuptor.

- Cum prepari lipii simple, dar gustoase din doar trei ingrediente. Ai pofta de niște lipii calde, pufoase, ca pe vremea bunicii? Atunci ai nimerit la țanc, caci astazi iți vom arata o rețeta simpla și eficienta, din doar cateva ingrediente, pe care le ai cu siguranța in bucatarie sau in camara. In plus,…

- Porția de mancare ideala. Dieta masurata cu mana. Asa au numit jurnalistii de la „Daily Mail“ alimentatia echilibrata, cu portii masurate cu propria mana in asa fel incat sa nu mancam nici prea mult, nici prea putin. Statisticile arata ca foarte multi dintre noi obisnuiesc sa manance de cinci ori cantitatea…