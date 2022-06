Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german este de parere ca Uniunea Europeana ar trebui sa demareze discutiile de aderare cu Macedonia de Nord si Albania pentru a-si indeplini in sfarsit angajamentul de a integra Balcanii de Vest, sustinandu-si parerea sambata, in a doua zi a unui turneu in regiune, potrivit Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat pregatit, luni, 6 iunie, sa primeasca la Paris, „cand va veni momentul”, autoritatile Bulgariei si Macedoniei de Nord in vederea incheierii unui acord bilateral care sa permita deschiderea negocierilor pentru aderarea Macedoniei de Nord la Uniunea Europeana,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, s-a declarat luni pregatit sa primeasca la Paris, "cand va veni momentul", autoritatile Bulgariei si Macedoniei de Nord in vederea incheierii unui acord bilateral care sa permita deschiderea negocierilor pentru aderarea Skopje la UE, noteaza AFP preluat de agerpres.…

- Anuntul a fost facut de premierul bulgar Kiril Petkov, la summitul aflat in desfasurare la Bruxelles, informeaza Agerpres , care preia CNN. Premierul bulgar Kiril Petkov a precizat ca exceptia va oferi Bulgariei un ragaz de timp pentru a-si adapta rafinariile sa proceseze petrol din alte surse. Liderii…

- Premierul italian Mario Draghi s-a pronuntat marti, la Strasbourg, pentru deschiderea ''imediata'' a negocierilor oficiale pentru integrarea Albaniei si a Macedoniei de Nord in Uniunea Europeana, ca si pentru accelerarea negocierilor in desfasurare cu Serbia si Muntenegru, relateaza AFP. Fii…

- Premierul bulgar Kiril Petkov l-a sunat pe președintele Romaniei, Klaus Iohannis, din cauza unui SMS de amenințare primit de parlamentarul bulgar Liubomir Karimanski, care candideaza pentru postul de guvernator al Bancii Nationale a Bulgariei. Karimanski a primit de pe un numar necunoscut urmatorul…

- Premierul albanez Edi Rama a anunțat, joi, ca Albania va solicita Uniunii Europene sa ii accepte candidatura independent de cea a Macedoniei de Nord. Cele doua țari urmau sa inceapa negocierile de aderare la UE la sfarsitul lui 2020, dar Bulgaria a blocat inceperea oficiala a demersului din cauza disputei…

- Premierul albanez Edi Rama a declarat joi ca tara sa va solicita Uniunii Europene sa ii accepte candidatura independent de cea a Macedoniei de Nord, care continua sa se confrunte cu vetoul Bulgariei, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…